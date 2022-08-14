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Gürsululular türkülerin nağmeleriyle coştu

Gürsu Belediyesi’nin aylık kültür sanat programları dolayısıyla gerçekleştirilen Zekai Dadaşcan konseri türkü severleri buluşturdu.

BURSA 14.08.2022, 10:59
Gürsululular türkülerin nağmeleriyle coştu

Gürsu Belediyesi’nin aylık kültür sanat programları dolayısıyla gerçekleştirilen Zekai Dadaşcan konseri türkü severleri buluşturdu.

“Anadolu’muzun Sesi Türkülerimiz” sloganıyla, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen Zekai Dadaşcan konserinde Gürsulular türkülerin nağmeleriyle coştu.

Gürsu’nun kültür kenti kimliğiyle gelişimini sağlamaya yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle, ilçenin sosyal yaşamını canlı tuttuklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Anadolu’muzun kültürünün dile gelmiş hali olan türkülerimizin hemşerilerimize keyif dolu anlar yaşattığı konserlerimizle ilçemizde Anadolu rüzgarı estiriyoruz. Yaz boyunca sürecek konserlerimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi. Gürsu Kent Meydanı’nda düzenlenen konseri izlemeye gelen Gürsulular, türkülerle coştu.

Gürsu Belediyesi’nce her hafta düzenlenecek “Anadolu’muzun Sesi Türkülerimiz” konserleri Gürsu’nun yaz akşamlarını renklendirmeyi sürdürecek.

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