Gürsulullar sinema salonlarını doldurdu

Kültür kenti Gürsu’yu oluşturmak hedefiyle kültür sanat programlarını yoğunlaştıran Gürsu Belediyesi, ilçe halkını ücretsiz olarak sinemayla buluşturuyor.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen etkinlikler çervesinde, Gürsulular, “Erzurumlu Mümessil” filmini, oyuncuların da izleyici olarak katıldığı gösterimde izleme olanağı buldu. Bir ilaç mümessilinin başarı yolunda başından geçenlerin konu edildiği filmi oyuncularıyla birlikte izleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Pandemi süreci sebebiyle, sinema salonlarında film izlemeyi hepimiz özledik. Normalleşme süreciyle, hemşehrilerimizi, yoğun olarak düzenlediğimiz kültür sanat programlarıyla sinema ve tiyatroyla buluşturuyoruz. Yetişkinlere ve çocuklara özel düzenlediğimiz seanslara olan yoğun katılım kültür sanat programlarımızı daha da zenginleştirerek sürdürme motivasyonu kazanmamızı sağlıyor. Yakında hizmete açacağımız Kültür Merkezi’miz sayesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizle, kültür kenti Gürsu’muzu oluşturma hedefimize, gerek mekânsal olarak gerek zengin programlarımızla her yönüyle ulaşmış olacağız. Gerçekleştirdiğimiz programlarda hemşehrilerimize keyifli zamanlar diliyor, tüm hemşehrilerimizi kültür sanat dolu günlerde buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi’nin, her hafta düzenlediği ücretsiz sinema gösterimlerine, geri dönüştürülebilir atık getirerek bilet alan tüm Gürsulular katılabilmektedir.