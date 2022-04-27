Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor
Gürsulular, Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın maneviyat iklimini canlandıran sohbetiyle ruhlarını dinlendirdi.
Gürsulular, Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın maneviyat iklimini canlandıran sohbetiyle ruhlarını dinlendirdi.
Gürsu Belediyesi, Ramazan ayı süresince gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle ilçe halkına Ramazan’ın manevi iklimini yaşatmayı sürdürüyor. Gürsu Belediyesi’nin etkinlikleri çerçevesinde, Gürsulularla buluşan Prof. Dr. Mustafa Karataş, kalplerde huzur bulmak için manevi zenginliğimizi güçlendirmenin yollarını anlattı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ramazan ayının kalplerimize huşu veren maneviyatını gerçekleştirdiğimiz programlarla hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Mustafa Karataş hocamızın bizlere huzur veren sohbetiyle kalplerimiz ısındı. Bizlere maneviyat dolu bir gece yaşatan Karataş hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimizle Ramazan coşkusunu yaşamaya bekliyoruz” dedi.
Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sohbetinin ardından, Ramazan Uysal‘ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve Ahmet Feyzi’nin ilahi dinletisinin de sunulduğu programa yoğun ilgi gösteren Gürsulular Ramazan’ın maneviyatıyla ruhlarını dinlendirdi.