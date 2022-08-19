Gürsulular mahalle şenliklerinde buluşuyor

Bursa Gürsu Belediyesi’nin “Mahallemde Şenlik Var” sloganıyla başlattığı etkinliklerle, bu hafta da Zafer Mahallesi şenlendi.

Konserler, yarışmalar, Hacivat Karagöz gösterileri, sokak oyunları etkinlikleri, söyleşiler, sihirbaz gösterileri ve ikramlarla dolu dolu gerçekleştirilen etkinlikte, mahalle sakinleri doyasıya eğlendi.

Ahıska Parkı’nda düzenlenen etkinliğe katılan mahalle sakinleriyle sohbet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın günlerine renk katan etkinliklerimizle, onların biraz olsun alışılagelmiş hayat akışının dışına çıkmalarını, eğlenerek yenilenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Eğlencelerine katılarak sohbet ettiğimiz hemşehrilerimizin Belediyemizden beklentilerini dinleyerek, talepleri doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Her hafta bir mahallemizde düzenlemeye devam edeceğimiz etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek, tüm hemşehrilerimizin etkinliklerimize katılmalarını bekliyoruz“ dedi.

"Mahallemde Şenlik Var" programları, her hafta Gürsu’nun bir mahallesinde olmak üzere tüm mahallelerinde gerçekleştirilecek.