Gürsulu kadınlar çölyak hastası depremzedeler için erişte üretiyor

Gürsulu kadınların çölyak hastaları için yaptıkları erişteler, deprem bölgesine gönderiliyor.

Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Bursa Çölyakla Yaşam Derneği iş birliğinde, deprem bölgesindeki çölyak hastaları için erişte üretiliyor. Depremin ilk anlarından itibaren neler yapabileceklerini düşünmeye başladıklarını söyleyen Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sümeyye Işık, “Birçok gıdanın gittiğini biliyorduk ama hazır gıdaya ihtiyaç olduğunu düşündüğümüzden poğaça, kurabiye, en azından çocukların yüzünü güldürebilmek adına, çocuklarımızı da düşünerek hızlı bir şekilde kurabiye ve poğaça yapımına başladık. Çölyaklı depremzedeler için de sıkıntı yaşandığını gördüm. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği başkanına ulaştım. Biz, çölyaklı depremzede kardeşlerimize neler yapabiliriz, bizde kooperatif olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz deyince, konuşmamızla yarım saat içerisinde organize olmamız gerçekleşti. Ve hemen erişte yapımına başladık. Günlerdir çölyaklı depremzede kardeşlerimiz için burada erişte yapıyoruz” dedi.

Gürsulu kadınların ortaya koydukları duyarlılık örneğiyle gurur duyduklarını vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ülkemizin yüreğini dağlayan deprem felaketini yaşayan kardeşlerimizin yanında olabilmek için millet olarak ortaya koyduğumuz yardımseverlik çabalarıyla inşallah en kısa zamanda felaketin yaralarını saracağız. Duyarlılıkları ve emekleri için kooperatifimize teşekkür ediyorum” dedi.