Gürsulu gençlere t-rap coşkusu

Gürsu Belediyesi’nin, “Her Yer Sahne Her Yerde Sanat” sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde düzenlenen T-Rap konseri gençleri coşturdu.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen aylık kültürel etkinlik programları çerçevesinde düzenlenen T-Rap konserinde, Gürsulu gençler doyasıya eğlendi.“Gençlerimizin duygularına tercüman ettikleri bir müzik türü olan rap müziğin coşkusuyla keyifli zaman geçirmelerini istedik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,” Kültür sanat harmanı Gürsu’yu oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizle ilçemizin sosyal yaşamına canlılık kazandırıyoruz. Biz gençlerimizi sanatın her dalıyla buluşturmaya devam edeceğiz, yeter ki gençlerimiz talep etsin, beklentilerini bizlere sunsun. Sanatla, sporla, bilimle yetişecek yeni nesillere ihtiyacımız var. Aydınlık geleceğimizi, çok yönlü gelişen gençlerimiz oluşturacak. Gençlerimizden umutluyuz” dedi.

Gürsu Belediyesi’nce, Haziran Ayı süresince gerçekleştirilecek kültürel etkinlikleri, Gürsulular, Gürsu Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.