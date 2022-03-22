Gürsulu gençler ecdadın izleriyle buluştu

Gençlerin, kültür, sanat, spor alanlarında gelişimlerine katkı sağlamak hedefiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, düzenlediği ’Geçmişten Geleceğe Kültür Gezileri’yle gençlere tarih bilinci kazandırıyor.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce, her hafta düzenlenen ’Geçmişten Geleceğe Kültür Gezileri’ kapsamında, 2022 Türk dünyası kültür başkenti Bursa’nın tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yapıların bulunduğu tarihi alanlara kültür turu gerçekleştirildi. Geziye katılan lise son sınıf öğrencileri, Hüdavendigar Camii, Süleyman Çelebi Türbesi, Muradiye Külliyesi, Tophane, Ulucami, Kozahan, Irgandı Köprüsü ve Yeşil Külliyesi’ni kapsayan güzergahta, yürüyerek yapılan Bursa gezisinde tarihe dokundu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesini gençlerle birlikte gezen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Köklü tarihi, zengin kültürü, eşsiz doğası ve çok yönlü turizmiyle 2022 kültür başkenti olan Bursa’mızı, düzenlediğimiz kültür turlarıyla gençlerimize tanıtıyoruz. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle Bursa’mızın gururu olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müze’mizde gençlerimizle vakit geçirmek keyifliydi. Gençlerimizden aldığımız enerjiyle onlar için daha da güzel işler yapmanın gücünü buluyoruz. Gençlerimizi tarihimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Tarihimizdeki önemini günümüze taşınmış tarihi dokusuyla gözler önüne seren Bursa’mıza kültür başkenti olmak çok yakıştı. Ecdadımızın yazdığı tarihimizden aldığımız güçle, hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah” dedi.

Bursa’nın merkezinde bulunan tarihi yapıların gezilmesi hedefiyle düzenlenen programda, belirlenen güzergahta yürüyerek yapılan gezide, gençler, Türk kültür tarihini yansıtan yapıları inceleme ve Türk tarihinde önem taşıyan şahsiyetlerin türbelerini ziyaret etme imkanı buldu.