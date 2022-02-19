Gürsu’dan Avrupa’ya

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen “2. Eurodesk Gönüllü Akademisi” programı kapsamında, gençler, Uludağ Üniversitesi’nde buluştu.

Uludağ Üniversitesi İİBF’nin Bordo Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde; proje yazım teknikleri, proje hazırlamada hedef, kapsam ve terimsel kavramlar, yerel ve uluslararası genel proje başvuru yöntemleri, proje hibe kaynaklarının tanıtılması, projelerden deneyim etkinlik yönetimi, iyi uygulama örnekleri, teknik süreç yönetimleri, girişimcilik ve sosyal girişimcilik, yerel ve uluslararası iyi ve kötü girişimcilik örnekleri konu başlıklarında eğitimler verildi. Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası Koordinatörü Bilal Demir tarafından gerçekleştirilen eğitim oturumları kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren 10 gence sinema ve tiyatro bileti hediye edildi.

“Gençlerimizin geleceğe umutla bakabilecekleri hayalleri olsun istiyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin gelişen dünya koşullarına uyum sağlamaları, dünya gençliğiyle yarışabilecek vizyona sahip olmaları ve kendi yol haritalarını belirlemeleri için destek oluyoruz. Onların hayalleriyle yeşertecekleri umutlarının eseri olacak geleceğin Türkiye’sini oluşturmaları için temellerini sağlam kılmaya çalışıyoruz” dedi.

Eurodesk Gönüllü Akademisi’nde eğitim alacak gençler; Avrupa Birliği erasmus ve gençlik projelerine ücretsiz katılım hakkı kazanırken, proje yazma ve yürütme eğitimleri, kariyer yönetimi ve network fırsatları, uzman mentörler sayesinde sektörel teknik eğitimler, girişimcilik ve dijitalleşme konularında gelişmeleri takip etme olanakları elde etmiş olacak. Gençler bütün bunların yanında düzenlenecek seminerler, sunumlar, fuarlar, gençlik kampları, festivaller ve konserlerle sosyalleşme imkanı da bularak gelişimlerine ivme katacak.

Üç aylık program şeklinde uygulanacak Eurodesk Gönüllü Akademisi sonunda düzenlenecek sınavla sertifika alma hakkı kazanacak gençler Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’nca gerçekleştirilen faaliyetlerde bulunarak gelişimlerini sürdürmeye devam etme imkanı bulacak.