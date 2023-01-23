Gürsu’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi 4.Altın Sokak ve civarında 24.01.2023-15.02.2023 tarihleri arasında, 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi.