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Gürsu’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi 4.Altın Sokak ve civarında 24.01.2023-15.02.2023 tarihleri arasında, 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi.

BURSA 23.01.2023, 18:19
Gürsu’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi 4.Altın Sokak ve civarında 24.01.2023-15.02.2023 tarihleri arasında, 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi.

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