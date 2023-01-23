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Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz".
Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir."
Gürsu’da su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi 4.Altın Sokak ve civarında 24.01.2023-15.02.2023 tarihleri arasında, 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi.
BURSA 23.01.2023, 18:19
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi 4.Altın Sokak ve civarında 24.01.2023-15.02.2023 tarihleri arasında, 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi.