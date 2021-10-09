Gürsu’da sporun coşkusu yaşandı

Gürsu’da, ’Amatör Spor Haftası’, enerji ve heyecan dolu spor gösterileriyle yaşandı.

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi, Gürsu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ’Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri kapsamında, sporcuların yaptığı gösteriler coşku dolu görüntüler oluşturdu. Gürsu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikteki spor gösterileri Gürsu protokolü ve ilçe halkınca ilgiyle izlendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin spor yapma imkanlarını arttırmaya yönelik önemli tesisleri hizmete sunduk. İlçemiz spor yapma olanakları açısından artık çok gelişti. Belediye olarak spora olan desteğimiz her alanda sürüyor. Gerçekleştirdiğimiz tüm spor etkinliklerinde, çocuklarımızın, gençlerimizin spor yaparken ki coşkusu bizleri daha da büyük hizmetler yapma noktasında azimli kılıyor” dedi.

Sporcuların heyecan dolu gösterileri halk oyunları gösterisiyle renklendi.