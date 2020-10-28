Gürsu’da keklik popülasyonu arttırılıyor

Gürsu’da keklik popülasyonunu arttırmak amacıyla 250 çift keklik doğayla buluşturuldu.

Doğanın dengesini korumaya yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla, Gürsu Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğinde yapılan uygulamayla, 250 çift keklik doğaya bırakıldı. Gürsu Ericek Gölü bölgesinde yapılan doğaya salma işlemiyle, kekliklerin doğada yaşayarak üremeleri ve keklik popülasyonunun bölgede artmasını sağlamak hedefleniyor.

Elleriyle keklikleri doğaya salan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Keklikleri doğal ortamlarıyla buluşturarak, bölgemizdeki keklik popülasyonunun artmasını hedefliyoruz. Tüm canlılarda olduğu gibi kekliklerin de doğal dengenin korunmasında büyük payları var. Bizler de kekliklerin, bölgemiz doğasındaki varlıklarıyla, doğanın dengesinin korunmasına yapacakları katkıya vesile olmuş olduk” dedi.