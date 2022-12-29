Gürsu’da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat uygulamalarına engel olmak amacıyla zincir marketler ve mağazalarda denetimler gerçekleştirdi.

Gürsu’da bulunan zincir marketlerdeki ve mağazalardaki fahiş fiyat artışları konusunda denetimlerini yoğunlaştıran Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, reyonlarda bulunan ürünlerdeki etiket fiyatlarını inceleyerek, raflardan aldıkları ürünlerle kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırdı.

“Tüketici haklarının ve halk sağlığının korunması amacıyla ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin, etiket oyunlarıyla mağdur edilmesini engellemek için ekiplerimiz denetimlerini yoğun olarak sürdürüyor. Geriye dönük olarak 3 aylık etiket fiyatlarının da istendiği denetimler sonucunda fahiş fiyat artışlarının tespit edilmemiş olması sevindirici” dedi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde; gıda, temel tüketim ürünleri ve mağazalardaki fahiş fiyat artışları, etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında kontroller gerçekleştirildi. İşletmelerden son üç aydaki fiyat etiketlerini de isteyen ekipler, elde edilen bilgileri İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderdi.

Farklı noktalardaki denetimler sonucunda, uygunsuz fiyat uygulamalarının tespit edilmediğini belirten zabıta ekipleri, denetimlerin süreceğini vurguladı.