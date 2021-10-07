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Gürsu’da dönüşüm rüzgârı

Gürsu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, 14 ayrı türde atık toplayacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temelini attı.

BURSA 07.10.2021, 10:52
Gürsu’da dönüşüm rüzgârı

Gürsu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, 14 ayrı türde atık toplayacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temelini attı.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarını sürdüren Gürsu Belediyesi, 14 ayrı türde atık toplayacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temelini attı. Yapılacak olan merkezde, kağıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, pil, akümülatör, flüoresan lamba, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaç, atık yağ, ömrünü tamamlamış lastikler ve evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar lisanslı tesislere sevk edilerek geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Toplumun her kesiminde çevre koruma şuuru aşılamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘‘Temelini attığımız bu tesisle birlikte gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için taşın altına elimizi koyuyoruz. Her yıl tonlarca geri dönüştürülebilir evsel atık çöpe atılıyor. Biz bu tesisimiz ile birlikte hem ekonomiye hem de çevreye büyük katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Gürsulu tüm hemşehrilerimi geri dönüşüm projemize destek olmaya çağırıyorum’’ dedi.

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