Gürsu’da bu yılın ilk iki ayında 8 kaçak yapı yıkıldı

Gürsu Belediyesi kaçakla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik verilen mücadele çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde 28 ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirilmişti. 2023 yılının ilk iki ayında ise 8 adet ruhsatsız ve kaçak yapı yıkıldı. İlçede 1 adet de metruk yapı yıkıldı.

Gürsu Belediyesi hem verimli Gürsu Ovası’nı kaçak tehdidinden korumak, hem de ilçedeki kaçak yapılaşmayı önlemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2022’de ilçe genelinde 28 ruhsatsız yapıyı yıkan Gürsu Belediyesi ekipleri, 2023 yılının ilk ayında konut, bağ evi, ve depo niteliğindeki 8 adet ruhsatsız ve kaçak olduğu belirlenen yapıyı yıktı. Gerekli uyarıların yapılıp, yasal sürecin işletildiği yıkım işlemlerinde bölgede yaşayan diğer vatandaşların huzur ve güvenliklerini etkileyecek en ufak bir duruma da izin verilmedi.

Yaşanan depremler sonrasında yapı güvenliğinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını hatırlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Afet bize bina güvenliğinin, yaşadığımız yapıların önemini bir kez daha gösterdi. Bizler ilçemizdeki ruhsatsız ve kaçak yapıları yıkarken aslında öncelikle vatandaşımızın güvenliğini ve hayatını öncelemiş oluyoruz. Ruhsatı olmayan, kaçağı olan yapılar hem içinde yaşayanı hem de çevresinde yaşayanı riske atabiliyor. Dolayısıyla bizim görevimiz kanunlara ve ilgili imar mevzuatına uygun yapı imalatına izin vermek, uymayanı da gerekli kurallar dahilinde uyarmak ve sonra da kaçakla mücadele etmektir. Bu aynı zamanda milli meselemizdir. Tüm hemşehrilerimizden bu konuda ekstra hassasiyet bekliyorum” diye konuştu.