Gürsu’da atık getiren ekmek kazanıyor

Gürsu Belediyesi, başlattığı geri dönüşüm kampanyasıyla 5 kilo karışık ambalaj getirene 2 ekmek hediye ediyor.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce, “Atıklar geri dönüşüme, ekmekler sofralara” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, 5 kilo karışık ambalaj atığı getiren 2 ekmek alabiliyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Dünyamızı ve doğal kaynaklarımızı koruyacak önlemlerin alınmasında en önemli tedbirlerden biri olan geri dönüşümün yaygınlaştırılmasına yönelik birçok çalışma yapıyoruz. Hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasında duyarlılık kazanması ve bu alışkanlığı hayatlarının rutini haline getirmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Dünyanın korunmasına duyarlı, çevreyi ve doğayı düşünen nesiller yetişmesi için çabalıyoruz. Tüm hemşehrilerimizden kampanyalarımıza katılmalarını bekliyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi’nin, “Dünya temiz kaldıkça güzel”, “Sıfır atık hareketine katıl” sloganlarıyla başlattığı geri dönüşüm hareketi çerçevesinde ayrıca çocuklara yönelik, “Atığını getir, puanını topla, hediyeni kazan” sloganıyla, sıfır atık yarışması düzenleniyor. Kampanya tarihleri arasında toplanan atığın türüne ve miktarına göre kazanılan puanlar ile 100 puan toplayan öğrenci, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği futbol, basketbol, voleybol veya yüzme kurslarından herhangi birine, bir aylık ücretsiz katılım hediyesi kazanacak. Ayrıca geri dönüştürülebilir atık getiren çocuklara ücretsiz tiyatro ya da sinema izleme olanağı sunuluyor.

Plastik, metal, ambalaj, kağıt, karton, cam ve pil atıklarından toplayarak Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edecek öğrenciler ve vatandaşlar kampanyalardan faydalanabilecek. 444 3 616 Alo Atık Hattı’ndan Gürsu Belediyesi’ne ulaşan vatandaşların kampanyalara katılma koşulları hakkında detaylı bilgi alabileceği bildirildi.