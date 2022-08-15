Gürsu’da ’Adrenalin Festivali 2022’ coşkusu yaşandı

Gürsu Belediyesi’nin gençlerin festivali olarak organize ettiği Adrenalin Festivali 2022, gençlerin yoğun katılımı ve Gece Yolcuları’nın muhteşem konseriyle coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce, Ericek Adrenalin Park’ta gerçekleştirilen “Adrenalin Festivali 2022”; konserler, açık hava film gösterimi, dj performansı, doğa yürüyüşü, bisiklet turu, zipline, kano, okçuluk, su bisikleti, survivor park oyun alanı, uçurtmalar ve gün batımı seyriyle renklendi. “Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirmek hedefiyle bu yıl ilkini organize ettiğimiz Adrenalin Festivali’mizi, gençlerimizin enerjileriyle coşku dolu gerçekleştirdik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Geleceğimiz olacak gençlerimizin gelişimi için hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve sunduğumuz hizmetlerin yanında, gençlerimizin eğlence ve adrenalini bir arada yaşadığı Adrenalin Festivali’mizi, Ericek’te bulunan Adrenalin Park’ımızda gerçekleştirdik. Gençlerimizin talepleri ve önerileriyle, her yıl, daha da zenginleştirerek gerçekleştirmeyi planladığımız Adrenalin Festivali’mizin gençlerimizin yoğun ilgisi ve coşkusuna sahne olması bizim en büyük motivasyonumuz. AdrenalinFest 2022’yle başlattığımız bu sürecin, gençlerimizin bizim festivalimiz diye sahiplenmesiyle geleneksel hale gelmesini diliyorum. Festivalimizin finalini muhteşem konserleriyle unutulmaz kılan Gece Yolcuları’nın tüm ekibine, festivalimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese ve katılımlarıyla festivalimizi taçlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İki gün süren AdrenalinFest 2022 çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerle, müziğe ve doğa sporlarına doyan katılımcılar, Adrenalin Park’ın muhteşem manzarası eşliğinde düzenlenen Cemal Çayırcı ve Gece Yolcuları konserleriyle coşku dolu anlar yaşadı.

Gençler için kariyer standlarının da yer aldığı festival çerçevesinde gençler, müziğe ve adrenaline doydu.