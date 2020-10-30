Gürsu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU, GÜRSU’DA DA PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YAŞANDI.
Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Gürsu’da da pandemi kuralları çerçevesinde yaşandı.
Gürsu Kaymakamlık binası önünde düzenlenen resmi törenin ardından ilçe genelinde yapılan araç kortejiyle Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma coşkusunu kalplerimizde hissederek kutladık. Bayramımızı pandemi süreci dolayısıyla, hemşehrilerimizle omuz omuza kutlayamamış olsak da, Cumhuriyet Bayramımızın duygu yoğunluğunu kalplerimizde hissederek, ilçemiz protokolünün katılımıyla düzenlediğimiz törenle kutladık. Sağlıkla, tüm hemşehrilerimizle yan yana Cumhuriyet Bayramlarımızı kutlayacağımız zamanlara yeniden kavuşmamız dileğiyle, Bayramımız kutlu olsun” dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Gürsu Belediyesi’nce, “Cumhuriyet Demek” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.
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