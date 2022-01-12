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Gürsu girişine büyükşehir makyajı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı yaz aylarında altyapısı ve birinci tabaka asfaltlaması yapılan Gürsu İlçesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nde aşınma tabakası asfaltlama çalışmasının da tamamlanmasıyla ilçe girişi pırıl pırıl görünüm kazandı.

BURSA 12.01.2022, 12:21
Gürsu girişine büyükşehir makyajı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı yaz aylarında altyapısı ve birinci tabaka asfaltlaması yapılan Gürsu İlçesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nde aşınma tabakası asfaltlama çalışmasının da tamamlanmasıyla ilçe girişi pırıl pırıl görünüm kazandı.

Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan çıkarılması amacıyla yeni yol, köprü ve kavşak yatırımlarının yanında mevcut yollardaki sağlamlaştırma çalışmalarını da aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gürsu ilçe girişi olan Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’ni modern görünüme kavuşturdu. Halen 17 ilçe 55 noktada ulaşımdan altyapıya her alanda yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, gidiş geliş uzunluğu 4 bin 500 metre olan caddedeki altyapı ve birinci kat asfaltlama çalışmalarını 2020 yılı yaz aylarında tamamlamıştı. Asfaltın tam olarak yerleşmesi için gereken bir yıllık bekleme süresinin ardından, geçtiğimiz haftalarda başlayan aşınma tabakası asfaltlama çalışması da sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte modern görünüm kazanan Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’ni gezerek, esnafla sohbet etti. İlçede ‘35 Yıl’ diye bilinen 8 metre genişliğinde ve gidiş geliş 4,5 kilometre uzunluğundaki caddede altyapı ve birinci kat asfalt çalışmasının geçtiğimiz yıl yaz aylarında yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Görüyorum ki bazıları ‘Burada yanlış işlem yapıldı, şimdi yeniden asfaltlanıyor’ gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Oysa altyapısından başlayarak, asfaltlama birkaç işlemi kapsar. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında birinci tabakası atılmıştı. 1 yıl oturmasını bekledikten sonra aşınma tabakasını da şimdi tamamladık. Sadece son imalat için 1 milyon 650 bin TL harcadık ancak toplamda altyapısı, sıcak asfalt kaplamalarıyla birlikte 10 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirmiş olduk. Gürsu ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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