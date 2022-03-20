Gürsu Belediyesi’nin kurslarına yoğun ilgi

Gençlerin eğitim ve sosyal hayatını geliştirmek hedefiyle Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen kurslar yoğun ilgi görüyor.

Gençler, Gürsu’nun tarihinin izlerinin günümüze taşındığı önemli örneklerinden olan tarihi mekanda eğitim görürken, konferans, toplantı ve benzeri kültürel etkinliklerle sosyal hayatın içinde olma imkanı buluyor. Gürsu’nun tarihine ışık tutan önemli yapılarından biri olan ve Büyükşehir Belediyesi’nce restore edilerek bir dönem restoran olarak hizmet veren Tarihi Değirmen, Gürsu Belediyesi’nce yapılan dönüşüm çalışmalarıyla eğitim verilecek bir mekan olarak hizmete sunuldu. Gürsu Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen eğitimlere katılan öğrencileri ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun gençlerin tüm beklentilerine cevap verecek gelişim düzeyine ulaşmasını sağlamak hedefiyle önemli projelere imza atıyoruz. Gürsu’muzun tarihi dokusunun zenginliğini gösteren önemli yapılardan olan Gürsu Tarihi Değirmen’de oluşturduğumuz alt yapıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle, ilçemizin eğitim ve kültür yaşamı zenginlik ve canlılık kazandı. Çağdaş kent kimliğiyle geliştirdiğimiz Gürsu’muzun kültür kenti vizyonunu da oluşturuyoruz. Bu güzide mekânımızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanıyor, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanıyor. Gençlerimiz bu mekânda rahatça ders çalışabilmekte, kurslarımızda eğitim alan kardeşlerimizi inşallah her alanda başarı sağlamış bireyler olarak göreceğiz” dedi.

Gürsu Belediyesi, Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gürsu Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde başlatılan eğitimler kapsamında; Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik eğitimler, Osmanlıca, İngilizce, okuma yazma, diksiyon, takı tasarımı, flografi, ebru, resim, çini, hüsnühat, fotoğraf kurslarında eğitimler verilmekte, konferanslar ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştiriyor.