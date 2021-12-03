Gürsu Belediyesi’nin kaygı eğitimleri sürüyor

Bursa’nın merkez Gürsu Belediyesi ve Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin ortak projesi ‘Hayata Tutunuyoruz’ eğitimleri devam ediyor.

Gürsu Belediyesi ve Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) iş birliği kapsamında lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerde oluşabilecek sınav kaygıları ve özgüven eksikliğine yönelik ‘Hayata Tutunuyoruz’ eğitimleri Psikolog Armağan Ünlü ve Psikolog İpek Karagöz’ün sunumlarıyla Ekol Koleji’nde devam ediyor.

Yaklaşan üniversite ve lise giriş sınavı, öğrencilerin gözünü korkutuyor. Pandemi süreci boyunca değişen eğitim sisteminin belirsizliği öğrenci ve ebeveynlerinin aklını kurcalarken uzmanlar öğrencilerin kendine güvenmesine dikkat çekiyor.

“Gençlerimizin geleceğe hazırlıyoruz”

Geleceğimizin mimarları gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık; “BUSADER ile işbirliği yaptığımız ‘Hayata Tutunuyoruz’ projemizle sınav kaygısı güden gençlerimizin yanlarındayız. Proje kapsamında Gürsu’muzdaki bütün okullarımıza ziyarette bulunup öğrencilerimizle buluşuyoruz. Öğrencilerimizin akıllarındaki gelecek kaygısı ve korkularını konuşup onları geleceğe hazırlıyoruz. Bu güzel projeyle bizimle buluşan BUSADER’e teşekkür ediyorum” dedi.