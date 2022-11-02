Gürsu Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

Gençlik projeleriyle dikkat çeken ve rol model olan Gürsu Belediyesi, “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sen de Gönül Ver” Projesi ile 2022 Altın Karınca Ödülüne layık görülerek, ürettiği projelerle 9’uncu ödülünü kazandı. Gürsu Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB)’nin üye belediyeleri tarafından gerçekleştirilmiş iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilmesiyle yaşam kalitesi yüksek şehirler oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Altın Karınca Ödülleri kapsamında ödül aldı. 10 proje kategorisinde düzenlenen Altın Karınca Ödülleri kapsamında değerlendirilen Gürsu Belediyesi’nin “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sende Gönül Ver Projesi”, sosyal hizmetler kategorisinde ödüle layık görüldü. 375 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı Altın Karınca’da 49 proje ödül aldı. Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen, belediyelerin değil belediyelerin gerçekleştirdiği projelerin yarıştığı törende, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, proje ödülünü, Ar-Ge Müdürlüğü proje ekibiyle birlikte MBB Başkanı Tahir Büyükakın’ın elinden aldı.

“Gençlerimize Yönelik Yenilikçi Projelere Emek Veriyoruz”

“Geleceğimiz gençlerimizin ışıklarının yarınlarımızı aydınlatması için hayata geçirdiğimiz gençlik projelerimizin elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ülkemizin geleceğinin gençlerimizin omuzlarında yükseleceğinin farkındayız ve bu bilinçle gençlerimize yönelik yenilikçi projelere önem veriyoruz. Ödüle layık görülen bu projemizin amacı; gençlerimizin enerjisini gönüllülük ile buluşturmak, gençlerin milli ve insani değerlere sahip, çevresine ve tabiata saygılı, toplumsal hayata aktif katkı sağlayan, temel hak ve hürriyetlerini etkin kullanan, uluslararası akranlarıyla mücadele edecek şekilde yetişmelerini sağlamak. Gençlerimizin en donanımlı şekilde yetişmeleri, geleceğin mesleklerinde iş bulabilmeleri ve girişimci olmaları için gayret gösteriyoruz" dedi.

“Gençlerimizin Öğrenme Yolculuklarında Yanlarında Oluyoruz”

İkinci kez Altın Karınca Ödülü almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Işık, “Projelerimizden elde edeceğimiz maksimum faydayı sağlamak hedefiyle, bölgemizdeki meslek kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine ve gönüllülük esasına önem veriyoruz. Gençlerimize gönüllülük bilincini aşılıyor, bir kariyer planı dahilinde öğrenme yolculuklarında yanlarında oluyoruz. Erasmus Plus Gençlik Değişimi ve ESC Gönüllülük Programlarıyla gençlerimizi Avrupa Birliği’nin staj ve eğitim fırsatlarından yararlandırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm bu projeleri belediyemize ilave mali bir yük getirmeden tamamen hibe fonlarıyla gerçekleştiriyoruz. AR-GE Müdürlüğü’müzün çalışmalarıyla, ilçemize değer katan 70 adet projeyi hayat geçirdik ve 60 milyon liralık hibe kaynak sağladık. Ödül alan bu projemizin de ilçemize ve tüm ülkemiz gençliğine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Gençler Uygulama Alanlarında Meslekleri Tanıyor"

Ödül kazanan “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sen de Gönül Ver Projesi”nin uygulama ayaklarından biri olan “Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi” kapsamında gençlere; proje geliştirme ve uygulama, tasarım odaklı düşünme, problem çözme, etkin iletişim, inovasyon, girişimcilik, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, sosyal girişimcilik gibi konularda eğitimler veriliyor ve gençler gelişimlerini sağlayacak etkinliklerle buluşturuluyor. Düzenlenen programlarla gençler, geleceğin meslekleriyle tanıştırılıyor, teknoloji tabanlı şirketlere ve model fabrikalara yapılan teknik gezilerle meslekleri uygulama alanlarında tanıma imkanı buluyor.

Altın Karınca 2022’de; Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Mimari ve Tasarım, Kentsel Planlama ve Altyapı, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere toplam 10 kategoride iyi uygulama ve projeler değerlendirildi. Projeler; projenin şehir ve belediye gelişimine katkısı; projenin özgünlüğü ve getirdiği yenilikler; projenin diğer belediyelerde ve şehirlerde uygulanabilirliği; projenin hazırlık, finansman ve uygulama sürecinde kişi ve kurumlardan alınan katkılar; projenin sürdürülebilirliği; projenin ilişkili olduğu sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda değerlendirildi.