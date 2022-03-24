Gürsu Belediyesi, sanayi ve üniversite işbirliğiyle gençlerin yolunu aydınlatıyor

Kamu, sanayi, üniversite iş birliğinde, gençlerin gelişimi için rol model olacak projelere imza atan Gürsu Belediyesi, kariyer hedeflerinde de yol haritası olacak çalışmaları gençlerle paylaştı.

Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu’nun organizasyonuyla düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Belediyesi olarak, kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinde, gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Işık, Gürsu’nun gelişimini sağlayacak yatırımların yanında, sosyal belediyecilik anlayışıyla, geleceğin mimarları gençlere yönelik yatırım ve projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktamız ve Kollektif Kariyer Merkezi’miz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz proje ve hizmetlerle, siz değerli gençlerimizin hedeflerine ulaşmanızda yolunuzu aydınlatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin kariyer hedeflerinde önlerine çıkacak basamakları aşmalarına yardımcı olacak tüm adımları öğrenmelerini sağlıyoruz. Ülkemizin kalkınmasında pay sahibi olma hedefiyle projeler üretecek siz gençlerimizin yolunu açmak, gelişmeyi hedeflediğiniz yolda ilerlemenize destek olmak hedefiyle yanınızdayız. Düzenlediğimiz eğitimler, mentorluk hizmetleri, sosyal etkinlikler, girişimcilik, kişisel gelişim programları, gençlerimizin kurumların iş tecrübelerinden faydalanmaları, sektörleri tanımalarını sağlamak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz kurum ziyaretleriyle, kurumların işleyişleri hakkında bilgilendirmekte, iş tecrübelerinden ve iyi uygulama örneklerinden faydalanmalarını sağlamaktayız. Daha önce düzenlediğimiz ancak pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız Gençlik Festivalimizi de inşallah geleneksel hale getirmek hedefiyle düzenleyeceğiz. Hepinize kariyer ve hayat hedeflerinizde başarılı ve mutlu olmanızı dilerim” dedi.

Gürsu Belediyesi olarak, kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinde, gençler için gerçekleştirdikleri çalışmaları gençlere anlatan Başkan Işık, Eurodesk Temas Noktası aracılığıyla, gençlere eğitim imkanları sunduklarını ve Avrupa’ya gençler gönderdiklerini, Kaollektif Kariyer Merkezi ile de gençlerin istihdamından, kariyer hedeflerini geliştirmelerine kadar her yönden gelişmelerini sağladıklarını belirterek, tüm gençleri Gürsu Belediyesi’nin hizmetlerinden faydalanmaya çağırdı.