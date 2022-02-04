banner526

banner527

banner420

Son Dakika
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
Kardan elektrik üretiyorlar
Kardan elektrik üretiyorlar
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Taşıt kredisine düzenleme geliyor!
Taşıt kredisine düzenleme geliyor!

Gürsu Belediyesi istihdama desteğini sürdürüyor

Gürsu Belediyesi’nin istihdama yönelik hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, işçi alımı yapacak firmaları buluşturmaya devam ediyor.

BURSA 04.02.2022, 11:48
Gürsu Belediyesi istihdama desteğini sürdürüyor

Gürsu Belediyesi’nin istihdama yönelik hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, işçi alımı yapacak firmaları buluşturmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, Gürsu Belediyesi hizmet binasında, Beybi Firması yetkililerince gerçekleştirilen istihdam buluşmasında 120 kişi iş görüşmesinde bulundu.

İstihdam buluşması kapsamında; üretim işçisi, kalite kontrol görevlisi, kimyasal hazırlama işçisi, vardiya sorumlusu işlerinde çalıştırılmak üzere, ön görüşme sonrası yapılan mülakatlarla değerlendirilen 100 kişinin istihdamı sağlandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kollektif Kariyer Merkezi’mizle, belediyemize iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kollektif Kariyer Merkezi’miz bünyesinde verdiğimiz iş arama rehberliği hizmeti kapsamında bugüne kadar, 3500 kişiyle görüşüldü ve 1300 kişinin iş sahibi olmasını sağladık. Bunun yanında sanayicimizin en çok ihtiyaç duyduğu iş dallarında eleman yetiştirilmek üzere meslek edindireme kursları, girişimcilik kursları da düzenliyoruz. İstihdam seferberliğine katkı sunmak amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. İstihdam odaklı hassasiyetimize verdikleri destek için Beybi firması yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Başvuru yapan kardeşlerimize ve firmamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 33 istihdam buluşmasında, her 100 kişiden 30’u iş sahibi yapılarak istihdamı sağlandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11