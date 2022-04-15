Gürsu Belediyesi, hurdacıları katı atık toplama sistemine dahil ediyor

Gürsu’da son günlerde artan kontrolsüz hurda toplama faaliyetlerini önlemek amacıyla yoğun denetimler başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Valiliğin genelgeleri doğrultusunda oluşturulan zabıta, jandarma ve polis ekiplerinin koordinasyonunda yapılan denetimlerde, Gürsu’da faaliyette bulunan hurdacılar ve hurda depoları denetlendi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İnsan ve çevre sağlığının korunması yönünde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde ilçemizde faaliyette bulunan hurdacı ve hurda depolarını denetleyen ekiplerimiz, hurda toplama konularında artan şikayetler üzerine uygunsuz ve yetkisiz işletmeler hakkında gerekli idari işlemleri gerçekleştirdi. Amacımız, kayıt dışı katı atık toplayıcılarının belediyemiz tarafından yetkilendirilmiş kişi ve kurumlarca takibinin yapılmasını sağlamak. İlerleyen günlerde, belediyemizin hurda toplayıcıları konusunda başlatacağı uygulamayla, işletmelerin hurda toplama çalışmalarını daha kontrollü ve güvenli yapmalarını sağlamış olacağız. Böylece hemşehrilerimizin huzursuzluğuna neden olan uygunsuz uygulamaların da önüne geçmiş olacağız.” dedi.

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Çoban, “Genelge doğrultusunda yaptığımız denetimlerde, izinsiz ve yetkisiz olan işletmeler hakkında gerekli idari işlemleri başlattık. İzinsiz ve çevreye zararlı işlemleri olduğu tespit edilen işletmelerin denetlenmesi ve uygunsuzluklarının tespit edilmesi halinde kapatılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.