Gürsu Belediyesi gençlerin geleceğine ufuklar açıyor

Gençlerin geleceklerine yön vermelerinde ufuklarını genişletmelerini sağlamak amacıyla önemli projeler gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu ‘Eurodesk Temas Noktası’ sayesinde, Gürsu ve Bursa’daki gençleri dünya gençliğiyle buluşturuyor.

Türkiye, Bursa ve Gürsu çapında hayata geçirilen projelerle, gençlerin; sosyal, kültürel, ekonomik, toplumsal ve bireysel gelişimlerini, aktif yaşama katılımlarını sağlamak hedefleriyle, 2019 yılında, Gürsu Belediyesi’nce Eurodesk Temas Noktası oluşturuldu. Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle; eğitim, kültür, gençlik ve spor alanlarındaki, hibe destekli Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde yürüterek, gençlerin, kurum ve kuruluşların, bu programlardan azami şekilde istifade etmelerini sağlamak amaçlanıyor. Bunun yanında, gençlerin, Avrupa’da, ülkemize dair oluşturulmaya çalışılan olumsuz ön yargıların giderilmesi konusunda etkin rol almaları ve yabancı dillerinin gelişiminin sağlanması yönünde çalışmalar yapılmakta.

354 gönüllü çalışanı ile Gürsu Eurodesk Temas Noktası sayesinde;Gençler, AB programlarını tanıma noktasında gerek yüz yüze gerekse online bilgilendirme seminerlerine katılarak, fikirlerini hayata geçirebilecekleriplatformlarla buluşturuluyor. Bu kapsamda, AB fırsatlarından yararlanmak isteyen gençlere, Gürsu Eurodesk Temas Noktası gönüllüsü olarak, tüm Avrupa’da, yararlanıcı kurumlarca gerçekleştirilen ortak proje ve etkinliklere katılma imkanı sunuluyor.

“Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerin gelişimine destek olma yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerin istihdamı ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik kurduğumuz Kolektif Kariyer Merkezimiz sayesinde birçok gencimizin kariyer hedeflerine ulaşmada yardımcı oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı geleceğin meslekleri konusunda, özellikle nitelikli eleman desteğini sağlamak ve yeni trendleri yakalamak amacıyla, bu yıl, Türk Ulusal Ajansı bünyesinde bulunan ESC (Avrupa Gönüllü Hizmetleri) akreditasyonuna başvurduk. Bu belgeyle gelecek dönemler için Kolektif Kariyer Merkezimiz bünyesinde bulunan yazılım atölyesi ve youtube stüdyosunda, 12 ay süreyle ve belediyenin bütçesinden herhangi bir ödeme çıkmadan, Avrupa’nın nitelikli gençlerine imkan sağlayarak, bölgemizdeki ve özellikle paydaş olduğumuz kuruluşların çalışanları ile birlikte, nitelikli katma değerli ürün çıkarma noktasında çalışmalar yürütülecek. Bununla birlikte paydaşı olduğumuz sanayi kuruluşlarının kapasitesini arttırmaya yönelik olarak yabancı öğrenci ve gönüllülerimiz ile birlikte sanayici ve iş adamlarını bir araya getirerek e-ticaret platformlarının aktif edilmesi ile birlikte, Bursa’mızın ihracat kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Bu günlerde de, Belediyemiz Eurodesk Temas Noktası koordinasyonuyla; İtalya, Polonya, Almanya, Litvanya ve İsviçre’den gelen60 genci, Gürsu Adrenalin Park’ımızda ağırlıyoruz”dedi.

Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen gönüllü gençler, Gürsu Adrenalin Park’da ağırlanarak, oluşturulan programla, Bursa ve Gürsu’nun Avrupa ölçeğinde tanınması sağlanmakta. Düzenlenen gezilerle, kültürel miraslarımızın tanıtımı sağlanırken, bu zor günlerde yerel esnafın da turizm faaliyetiyle desteklenmesi sağlanmakta.