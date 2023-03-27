Gürsu Belediyesi acı hatıralar için seferber oldu

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve eşi Sümeyye Işık, deprem felaketinden sonra Gürsu’ya yerleşen depremzedelerin acı hatıralarını unutturmak için çikolata yapıp, evlerine ziyarette bulundu.

Daha önce engelli vatandaşlar için kurabiye yapıp, onları Dünya Engelliler Günü’nde onları ziyarete gidip çok önemli bir farkındalık çalışması yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bu kez depremzede vatandaşlarımız için kolları sıvadı. Eşi Sümeyye Işık ile mutfağa giren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, özel yapım çikolataları hazırlayarak paketledi. Başkan Işık, depremzedeleri evlerinde ziyaret ederek, hatırların sordu ve çikolataları hediye etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ülke olarak yaşadığımız afetin yaralarını hep birlikte sararak, depremzede kardeşlerimizin iyileşmelerinde de yanlarında olmaya çabalıyoruz. Onların acı hatıralarını tatlı bir anı ile unutturmak istedik. Eşim Sümeyye Hanım ile birlikte depremzede kardeşlerimizi ziyaret ettik. Birlikte yaptığımız çikolatalardan ikram ederek, hatırlarını ve bizlerden istekleri var mı diye sorduk. Hep birlikte bu zor günleri de atlatacağız inşallah. Bir olmanın gücünü hissederek, sevgimizle yoğurduğumuz çikolataları yapmamızda ustalığıyla bize destek veren Şef Tolga Öztürk’e de çok teşekkür ederiz. Biz bir olunca çok güçlüyüz. Millet olarak kenetlenerek, inşallah bu günleri de geride bırakacağız” dedi.

Depremzedelere yaptığı tatlı sürprizle, onların gönüllerini ısıtan Başkan Işık, Ramazan Ayı’nın bereketini paylaştı ve çocukların oyunlarına katılarak onların da gönlünü aldı.