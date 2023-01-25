Gürkan: “Bursa gücünü bir kez daha gösterdi”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile toplantıda biraraya geldi. Tüm saha çalışmalarında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa programı öncesinde de çalışmaları ile organizasyona güç veren ilçe teşkilatlarına teşekkür eden Başkan Gürkan, “Bursa’nın gücünü ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini bir kez daha gösterdik” dedi.

Davut Gürkan, geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplu açılış töreninde alanı adeta sevgi seline çeviren Bursalı Hemşehrilerinin yanı sıra Ankara’dan üst düzey katılımlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yoğun ilgilerine dikkat çekti.

Başkan Gürkan, Bursa’nın tüm potansiyelleri ile Türkiye çapındaki önemi ve farkını bir kez daha gösterdiğine vurgu yaparak, Bursa Halkı ile birlikte sivil toplum örgütlerinin yoğun ilgisinin, Bursa’nın her kesimini kapsayan, dokunan siyaset ve hizmet anlayışlarının en güzel göstergesi olduğunun altını çizdi.

Gürkan, “Bursamız ve Bursalı Hemşehrilerimiz yalnızca Bursamızın değil ülkemizin güçlü geleceği için çok kıymetli. Türkiye Yüzyılı’na hazır olduğumuzu ülke geneline ve dünyaya bir kez daha gösterdik. Bu güzel manzara Bursamıza yakışır hizmetler ve projeler olarak geri dönecek, Bursamız her dönemde olduğu gibi güçlü Türkiye’nin teminatı olacaktır” dedi.

Davut Gürkan, kuruluşundan bu yana AK Parti teşkilatlarına hizmet veren her kademeden dava büyükleri ve arkadaşları, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe yöneticileri, şehrin kültürel zenginliğine değer katan çeşitli yörelerden hemşehri dernekleri temsilcileri, iş dünyası ve esnaf odaları temsilcileri, çeşitli sendikaların yöneticileri, Şehit, Gazi dernekleri, çeşitli muhtar dernekleri, genç, kadın dernekleri ve gönüllü kuruluşların temsilcilerinin de katıldığını belirtti.

Gürkan, mitinge aynı zamanda 8 bakan, 10 Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti Grup Başkanı, iki grup başkan yardımcısı, kadın ve gençlik kolları genel başkanları düzeyindeki katılımlarla Ankara’nın Bursa’ya verdiği değerin ortaya konduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Bu duygu ve düşüncelerle teşrifleri ile şeref veren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanımız Yardımcım Fuat Oktay’a, Genel Başkan Vekilimiz Hayati Yazıcı’ya, Grup Başkanımız İsmet Yılmaz ve grup başkan vekillerimiz Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu’na,Kadın Kolları Genel Başkanımız Ayşe Keşir’e, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan’a, teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda her zaman yanımızda olan Genel Başkan Yardımcılarımız başta Erkan Kandemir ve Efkan Ala olmak üzereErkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Ömer İleri, Ömer çelik, Mahir Ünal, Belgin Uygur, Vedat Demiröz başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

Yine katılımları ile onurlandıran Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karasimailoğlu’na, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na, tüm sivil toplum örgütü temsilcilerimize ve Bursalı Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”