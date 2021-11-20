Gurbetçi kuaför bayan Bursa’da gönülleri fethedecek

İsviçre’de kuaförlükle uğraşan Karacabey’li Yasemin Tuna, İsviçre’ den getirdiği bir tır dolusu eşyayı yardım düzenleyerek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Karacabey’de defalarca ihtiyaçlı ailelere koliler dolusu giysi, ayakkabının yanı sıra ekmek, yakacak gibi yardımlarda bulunan Yasemin Tuna, şimdi de Karacabey’e bağlı Bakırköy’de yardım kampanyası düzenliyor.

Bakırköy Mahallesi Yeni Cami karşısında kendilerine ait evin bodrumunda yardım için tezgah açtıklarına değinen Tuna, “Söz konusu yardımları İsviçre’deki yabancı müşterilerimizin katkısıyla Karacabey’e ulaştırdık. Daha önce de yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardımlarda bulunduk. Türk hayırseverlerin ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlara daha fazla yardımda bulunmaları yönünde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.