’Gümbürgümbür’ kupa sevinci
OSMANGAZİ HİPODRUMU’NDA DÜZENLENEN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSUNDA BİRİNCİLİK ELDE EDEN 'GÜMBÜRGÜMBÜR' İSİMLİ ATIN SAHİBİ FUAT SÖNMEZ, KUPA SEVİNCİNİ BAŞKAN TURGAY ERDEM İLE PAYLAŞTI.
Osmangazi Hipodrumu’nda düzenlenen Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusunda birincilik elde eden ’Gümbürgümbür’ isimli atın sahibi Fuat Sönmez, kupa sevincini Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.
Bu yıl seyircisiz koşulan Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu’nun galibi ’Gümbürgümbür’ün sahibi iş adamı Fuat Sönmez, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu ile birlikte Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti. Ziyarete Başkanlık kupasıyla birlikte gelen Sönmez, Başkan Erdem’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Erdem de Sönmez ve ’Gümbürgümbür’ün jokeyi Nurettin Şen’i elde ettikleri derece ve başarıları için tebrik etti. Fuat’ın sahibi olduğu ’Gümbürgümgür’ Türkiye Jokey Kulübü tarafından Osmangazi Hipodromu’nda Nilüfer Belediye Başkanlığı adına gerçekleştirilen koşuda 4,5 boy farkla birinciliği elde etmişti. 2 bin 100 metre mesafe üzerinden kum pistte, 4+ yaşlı safkan Arap atlarına mahsus olarak düzenlenen yarışı ’Aşıkbey’ ikinci, ’Özekan’ üçüncü, ’Demirbars’ dördüncü olarak tamamladı. Sıralamanın beşinci basamağında ise ’Son Oğul’ yer aldı.
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