Güllük modern sağlık merkezine kavuşacak

Yıldırım Belediyesi’nin Güllük Mahallesi’ne kazandıracağı Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımının yüzde 50’si tamamlandı.

İmardan kentsel dönüşüme, yeşil alanlardan spor tesislerine, ulaşımdan sosyal yaşam alanlarına kadar Yıldırım’ın çehresini değiştirecek önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin hayırsever desteği ile ilçeye kazandıracağı aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2022 yılı içerisinde bölge halkının hizmetine sunulacak iki katlı merkezin bünyesinde, poliklinik, aşı, çocuk, bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası, gebe izleme odası ve emzirme odası gibi birimler yer alacak.

Çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığı tesiste ‘Aile Sağlığı Merkezi’nin yanı sıra 112 Acil Sağlık İstasyonunun bulunacağını ve sürekli olarak merkezde ambulans bulunacağını aktaran Başkan Yılmaz, “500 metrekare inşaat alanına sahip iki katlı tesisimiz tamamlandığında bölge sakinlerine 6 doktorumuz hizmet verecek. Tesisimizin bünyesinde poliklinik haricinde 2’şer adet aşı, çocuk, bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası ve gebe izleme odası ve emzirme odası gibi birimler yer alacak. 2022 yılı içerisinde hizmete açılacak aile sağlığı merkezimiz ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap vermiş olacağız. Bu vesileyle böyle güzel bir hizmetin Yıldırım’a kazandırılmasında büyük katkısı olan hayırseverimiz Kadir Atasoy’a teşekkür ediyorum” dedi.