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Gülben Ergen Bursa’da aile dostlarıyla buluştu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, Şançelik Otomotiv’i ziyaret ederek aile dostlarıyla bir araya geldi.

BURSA 08.09.2021, 10:37
Gülben Ergen Bursa’da aile dostlarıyla buluştu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, Şançelik Otomotiv’i ziyaret ederek aile dostlarıyla bir araya geldi.


Çeyrek asırdır Bursa’da 20 binden fazla ’0’ Peugeot otomobili tüketiciyle buluşturan Şançelik Otomotiv Pop müziğinin yıldız ismi Gülben Ergen’i ağırladı. Aile dostlarıyla bir araya geldi. Ergen sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, “Böyle aile dostlarım olduğu için çok şanslıyım. Tüm ekibe teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Ergen, Şançelik Premium’da yer alan lüks araçları da yakından inceleyerek başarılarının devamını diledi. Şançelik Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şener ve Şançelik Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Şener ile hatıra fotoğrafı çektiren Gülben Ergen, “Fevzi Babam Bülent Kardeşim beni ağırladı. Tüm ekibe teşekkür ederim. Böyle aile dostlarım olduğu için çok şanslıyım” paylaşımında bulundu.


Yıldız isim daha sonra serviste çalışan personellerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Gülben Ergen’in ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bülent Şener, “Türkiye’nin en büyük yıldızlarından birini ağırlamak bizler için de çok güzel oldu. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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