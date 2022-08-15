Gülbahçe’de Rumeli ezgileri yankılandı

Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla her yıl düzenlenen geleneksel Gülbahçe Sünnet Şöleni, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Rumeli Ekrem’in sahne aldığı konser öncesi konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneklerine sahip çıkıp yaşattıkları için mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen 30 çocuğun sünnet ettirildiği şölende, folklor gösterileri ve sanatçı Rumeli Ekrem’in konseri mahalle sakinlerini coşturdu. Binlerce mahalle sakininin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın da katıldığı gecede konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneklerine sahip çıkıp yaşattıkları için mahalle sakinlerine teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, başta mahalle sakinleri olmak üzere tüm kentte birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının gelişmesine de önemli katkı sağladığını ifade eden Başkan Dündar, “Bu yıl 8’incisini düzenlenen etkinlik çerçevesinde 30 çocuğumuz sünnet oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşku ile gerçekleştirilen etkinlik, Balkanlar’dan göç eden kardeşlerimizin kültürlerine sahip çıkarak yaşatması ve onu geleceğe taşıması adına son derece önemli” dedi.

Bursa’nın bir göçmen şehri olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa, sadece Balkanlar’dan değil, dünyanın dört bir yanından insanların gelip sığındığı, farklı kültürlerin bir arada yaşatıldığı bir mozaik. Farklı coğrafyalardan gelerek Bursa’yı kendilerine yurt edinen kardeşlerimizin, geldikleri yörenin kültürünü, geleneklerini yaşatmaları, bizim zenginliğimizin bir göstergesi. Bizler de belediye olarak bu geleneklerin yaşatılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde maddi manevi desteği olan tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda sünnet şöleninin düzenlenmesinde katkısı olanları sahneye davet eden Başkan Dündar’a etkinliğe verdiği desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Başkan Dündar, gecede sahne alan Rumeli Ekrem’in seslendirdiği şarkılar işliğinde, Milletvekili Ahmet Kılıç ve mahalle sakinleri ile birlikte halay çekerek, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.