GUHEM’de Uzay Havacılık Kampı Başlıyor

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yaz tatilinde çocukları Uzay Havacılık Kampı’na bekliyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) projelerinden biri olan Gökmen Projesi çerçevesinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda faaliyete geçen GUHEM, yaz tatilinde çocuklar için Havacılık, Uzay Teknolojileri ve Astronomi başlıklarında 2 ve 4 günlük kamp programları hazırladı. İnteraktif deneyler, sunumlar, atölye çalışmaları ve profesyonel simülatörler ile desteklenen programlarda; astronom, uzay bilimci, uçak mühendisi, fizik öğretmeni gibi alanlarda eğitim alan bilim iletişimcileri görev alacak.

Farklı tarih seçenekleriyle yaz tatili boyunca sürecek olan ve 7-15 yaş arasındaki öğrencilere hitap eden Uzay Havacılık Kampı’nda temel havacılık eğitiminden insansız hava araçlarına uzay araştırmaları tarihinden uzayda yaşama kadar birçok başlıkta eğitim çocukları bekliyor. Havacılık, Uzay Teknolojileri ve Astronomi konularını kapsayan kamp programları aynı zamanda tasarım odaklı düşünme, sosyal beceriler ve takım çalışmasının gerekliliği ile ilgili aktiviteler sayesinde öğrencilerin eğlenceli ve profesyonel deneyim kazanacağı bir programa dönüşüyor.

GUHEM ayrıca ebeveynlerinde yaz tatilinde çocuklarıyla birlikte katılabileceği Uzay Havacılık-Aile Kampı’nı hazırladı. Bu kamp programında anne babalar çocuklarıyla beraber uzay ve havacılık ile ilgili farklı atölye çalışmalarına katılarak keyifli bir gün geçirecek. Kamp programlarına katılmak isteyenler www.guhem.org.tr sitesi veya 0224 211 30 04 numaralı telefon aracılığıyla detaylı bilgiye ulaşabilecek.