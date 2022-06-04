GUHEM’de Space Hackathon yarışması başlıyor

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi(GUHEM), Plan-S işbirliği ile 9-10 Haziran tarihlerinde Space Hackathon yarışmasını gerçekleştirecek. Türkiye’nin en büyük bilim festivali 9. Science Expo etkinlikleri çerçevesinde yapılacak hackathon, gençleri uzay ve uzay alt sistemleri ana başlığındaki olaylara çözüm üretmeye davet ediyor.

Uzay ve havacılık alanında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren GUHEM, yakın zamanda Türkiye’nin ilk ticari uydusu Connecta T1.1’i SpaceX ile uzaya fırlatan Türkiye’nin ilk özel uydu şirketi Plan-S işbirliği ile Space Hackathon yarışmasını düzenliyor. 9-10 Haziran tarihleri arasında 9. Science Expo çerçevesinde gerçekleşecek hackathonda katılımcılar 36 saat boyunca kendilerine sunulan uzay ve uzay alt sistemleri ile ilgili olaylara çözüm üretmek için yarışacak.

36 saat yarışacaklar

Space Hackathon’a ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurarak 3 kişilik hackathon takımında yer alabilecek. 5 Haziran’a kadar başvuru gerçekleştirmek isteyen öğrenciler Karga Karga dijital altyapısı üzerinden Özgelecek raporlarını oluşturarak yarışmak istedikleri vakalarda “Yarışma Takımımı Kendim Oluşturacağım” veya “Yarışma Takımımı Özgelecek Algoritması Oluştursun” seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Yarışmaya katılmaya hak kazanan 3 kişilik 15 takım GUHEM’de 36 saat içerisinde seçtikleri vaka üzerinden çözüm üretmek için çalışmalarını gerçekleştirecek.

Yarışmacılar projelerini üretirken alanında uzman mentorlardan destek alarak tasarım odaklı düşünme, teknik eğitim, sunum becerileri gibi konularda da eğitim alacaklar. Yarışmacılar hackathon sonunda hazırladıkları final sunumlarını jüriyle paylaşacaklar. Yarışmanın birincisine 10 bin lira, ikincisine 7 bin 500 lira ve üçüncüsüne 5 bin lira ödül verilecek.

Hackathon nedir?

Hackathon, genellikle teknoloji bazlı bir şirket veya organizasyon tarafından düzenlenen ve programcıların bir proje üzerinde en iyi işbirliğini ortaya koyarak takım çalışması halinde aynı ortamda aynı havayı soluyarak çalıştığı bir etkinlik olarak tanımlanır. Ekipler ortalama 24-48 saat süreli kısa bir süre içerisinde bir araya gelir ve verilen süre içerisinde hızlı bir çalışmaortaya koyarak verilen görevleri diğer takımlardan daha iyi koşullarda yerine getirmek için çaba sarf eder.