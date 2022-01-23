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GUHEM yarıyıl tatili için hazır

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yarıyıl tatilinde çocuklar için havacılık ve uzay temalı iki gün süren kamp programları hazırladı.

BURSA 23.01.2022, 12:31
GUHEM yarıyıl tatili için hazır

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yarıyıl tatilinde çocuklar için havacılık ve uzay temalı iki gün süren kamp programları hazırladı.

Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM, yarıyıl tatilinde merak uyandıran, sorgulamaya dayalı araçlar sayesinde hem öğretici hem de eğlenceli bir tatil programı sunuyor. 7-14 yaş katılımcılara hitap eden kamp programları Havacılık Teknolojileri Kampı ve Uzay Teknolojileri Kampı olarak iki farklı eğitim içeriği şeklinde uzman bilim iletişimcileri tarafından hazırlandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM, havacılık ve uzay temalarında hazırladığı kamp programlarına öğrencilerini bekliyor.

25-26 Ocak ve 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Havacılık Teknolojileri Kampı’nda katılımcılar, uçuşun tarihinde gelişen teknolojileri incelerken interaktif deneyim alanları ile uçma hissini yaşayacak ve profesyonel uçuş adımlarını öğrenecek. Ayrıca gerçek uçaklar üzerinde uçağın pilotaj, kabin ve iniş takımlarını yakından inceleyerek temel teknik bilgileri eğlenceli bir şekilde kavramış olacaklar. Merkezde yer alan gerçek Airbus A320, RF4, Cessna 172 uçağına ek olarak Cessna 172 eğitim uçağı simülatörü sayesinde öğrendikleri tüm bilgileri pekiştirebilecekler.

27-28 Ocak ve 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Uzay Teknolojileri Kampı’nda ise öğrenciler, ilk bölümde roket teknolojilerini, uyduları, astronotlar ve uzaydaki yaşamlarını, yürütülmekte olan bilimsel araştırmaları ve uzay çalışmalarının günlük hayatımıza etkilerini öğrenecekler. İkinci bölümde ise katılımcılar Güneş Sistemi, ötegezegenler, göktaşları gibi konu başlıklarının yanı sıra uzay ile ilgili merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulabilecekler. Merkezde yer alan ayda yürüyüş alanı ve çok eksenli simülatör sayesinde astronotların görevleri sırasında yaşadıklarını deneyimleme fırsatı da yakalayabilecekler.

Havacılık Teknolojiler Kampı ve Uzay Teknolojileri Kampı’na başvuru yapmak isteyenler www.guhem.org.tr sitesi veya 0224 211 30 04 numaralı telefon aracılığıyla detaylı bilgiye ulaşabilecek.

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