GUHEM parçalı güneş tutulması için gün sayıyor

Uzay ve havacılık alanında gençlere ilham kaynağı olmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 25 Ekim’de gerçekleşecek parçalı güneş tutulması için hazırlıklarını tamamladı. Merkez Güneş tutulmasını gözlemlemek için öğrencileri bekliyor.

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı interaktif bilim merkezi GUHEM, 25 Ekim’de gerçekleşecek ve Türkiye’den de izlenebilecek parçalı güneş tutulmasını öğrencilerle birlikte gözlemlemek için gün sayıyor. Merkez, hazırladığı özel etkinlikte en önemli gök olayları arasında yer alan tutulmalar hakkında öğrencileri bilgilendirecek ve tutulma merkezde öğrencilerin katılımıyla gözlemlenecek. Parçalı Güneş Tutulması Bursa’da saat 12.35 ile 15.00 arasında görülecek.

Gök olayları arasında güneş tutulmasının çok özel bir yeri olduğunu ifade eden GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu şunları kaydetti:

“Aslında tam güneş tutulmaları tüm tutulma çeşitleri arasında açık arayla en ilginç ve görkemli olanıdır. Ülkemizden görülen son tam Güneş tutulması 2006 yılında gerçekleşmişti. Ne yazık ki ülkemizde 2060 yılına kadar tam tutulma göremeyeceğiz. Ancak bu arada bazı parçalı Güneş tutulmalarına tanık olacağız. 25 Ekim’deki parçalı güneş tutulması ülkemizin tamamından görülebilecek. Elbette havanın açık olması burada en önemli kriter. Ülkemizden görülebilecek bir sonraki parçalı güneş tutulmasıysa yaklaşık 5 yıl sonra gerçekleşecek.”

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tutulmanın parçalı olarak gerçekleşmesi sebebiyle kesinlikle çıplak gözle izlenmemesi gerektiğini kaydetti. Mirahmetoğlu, “Güneş’e çıplak göz ile bakarsak Güneş’ten gelen çok güçlü ışınım görme yeteneğimizin kaybına yol açabilir. Bu sebeple parçalı tutulma halinde olsa bile Güneş’e hiçbir zaman doğrudan bakılmaması gerekiyor. Özel filtreler olmadan çıplak gözle, fotoğraf makinesiyle, dürbün veya teleskopla Güneş’e bakmak gözlerde kalıcı hasara ve görme kaybına sebep olabilir. Biz de bu sebeple tutulmayı izlemek isteyen öğrenci gruplarımız için ‘Güneş Gözlemcisi’ adını verdiğimiz bir tutulma gözlüğü hazırladık. Bu sayede öğrencilerimiz tutulmayı en güvenli şekilde gözlemleyebilecek” dedi.

25 Ekim’de gerçekleşecek tutulmanın Dünya’nın hiçbir yerinden tam tutulma olarak gözlemlenemeyeceğini ifade eden Halit Mirahmetoğlu tutulmanın en yüksek oranda gerçekleşeceği bölgenin Asya’nın kuzeyi olacağını söyledi. Mirahmetoğlu, “Burada Güneş’in yüzde 80’inden fazlası örtülecek. Bu bölgeden uzaklaştıkça Güneş’in örtülme oranı azalacak. Tutulmanın Türkiye’de gözlemlenebileceği en iyi yer ülkemizin kuzeydoğusu. Burada, Güneş’in yaklaşık yüzde 60’ı örtülecek. Ülkemizin güneybatısındaysa bu oran yüzde 30 civarında olacak” diye konuştu.