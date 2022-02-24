GUHEM NASA ile aynı sahnede

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), uluslararası alanda güçlü tanıtım atağını sürdürüyor. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Türkiye’nin de üyesi olduğu Asya Pasifik Uzay İşbirliği Organizasyonu (APSCO) ve Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) işbirliğiyle Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi (COPUOS) toplantıları kapsamında düzenlenen “Gelecek Nesil İçin Uzay Farkındalığı” sempozyumuna konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi olan GUHEM, uzay konusunda uluslararası alanda düzenlenen en prestijli organizasyonlardan biri olan APSCO sempozyumunda ABD’den NASA, Birleşik Krallık’tan National Space Academy ve Çin’den Beijing Space Camp gibi önemli kurumlarla aynı sahnede yer aldı. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu “Popüler Kültürün Uzaydaki Tarihi ve Etkisi” temasıyla düzenlenen sempozyumunun ilk oturumuna konuşmacı olarak katıldı. GUHEM hakkında bilgiler veren Mirahmetoğlu, katılımcılara GUHEM’in vizyonu ve merkezdeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, "Merkezimizde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim hedefli 154 interaktif düzenek yer alıyor. Merkezimizin ilk katında havacılık sergisi bulunuyor. Bu katta havacılık üzerine eğitim almış bilim iletişimcilerimiz anlatımlar gerçekleştiriyorlar. "Uzay Katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise astronomi alanında uzman bilim iletişimcilerimiz ziyaretçilerimize atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunuyorlar. GUHEM Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en iyi 5 merkezinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Konuşmasında Türkiye’nin Milli Uzay Programı’ndan da bahseden GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) yakın ilişkiler kurduklarını dile getirdi. GUHEM’in özellikle Milli Uzay Programı’nda yer alan uzay farkındalığı ve insan kaynağının geliştirilmesi hedefiyle hizmet ettiğini belirten Mirahmetoğlu, “GUHEM gelecek nesillerimize uzay, havacılık ve teknoloji konularında bilgiler aktararak çocuklarımıza ilham vermeyi hedefliyor. Merkezimizde özellikle çocuklarımızın uzay konusunda farkındalığını artırarak ilerde bu alanda meslekler seçmesini hedefliyoruz. Böylece ülkemizin uzay çalışmaları konusunda başarılı işlere imza atacağına eminiz. Sizleri de merkezimizde ağırlayarak bilgi ve deneyimlerinizden faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

APSCO Dış İlişkiler ve Hukuk İşleri Genel Direktörü Aisha Jagirani moderatörlüğünde düzenlenen panelde Halit Mirahmetoğlu’nun yanı sıra APSCO Genel Sekreteri Ferhat Fikri Özeren, NASA Bilim Program Yöneticisi Adriana Ocampo Uria, National Space Academy Yöneticisi Prof. Dr. Anu Ojha Obe, Beijing Space Camp Genel Müdürü Wang Wenhua da konuşmacı olarak yer aldı.