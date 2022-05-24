banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!

GUHEM Milli Uzay Programı’nın kilometre taşlarından biri haline geldi

Avrupa’nın en büyük, dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık temalı eğitim merkezinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Milli Uzay Programı’ndaki uzay farkındalığı ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesi hedefinde yeni bir kilometre taşı haline geldi.

BURSA 24.05.2022, 14:10
GUHEM Milli Uzay Programı’nın kilometre taşlarından biri haline geldi

Avrupa’nın en büyük, dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık temalı eğitim merkezinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Milli Uzay Programı’ndaki uzay farkındalığı ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesi hedefinde yeni bir kilometre taşı haline geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİ TAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM, genç kuşağın uzay ve havacılık faaliyetlerindeki farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçti. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı’nın hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak için çalışmalarını hızlandıran merkez, Türkiye’nin uzay ligine taşınması için 7’den 70’e herkese uzay ve havacılık merakı aşılamaya devam ediyor.

"GUHEM gibi yatırımlar uzay çalışmalarının cazibesini artırıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından Türkiye’nin uzay arenasındaki önemli hamlesini kamuoyu ile paylaşarak Cumhuriyetin 100. yılında bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıkladı. Türkiye’nin Milli Uzay Programı hedeflerini ilk kez 9 Şubat 2021’de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında GUHEM’e de yer vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk bilim merkezi GUHEM’in 2020 yılında hayata geçtiğini belirterek, bu tür yatırımlarla uzay çalışmalarının gençler ve araştırmacılar nezdinde cazibesinin artmasını amaçladıklarını vurgulamıştı. Bu açıklamaların ardından merak uyandıran GUHEM, Türkiye’nin uzay politikalarında gelecek hedeflerine yeni bir vizyon kazandırmak için her yaştan insana uzay ve havacılığı öğretiyor.

Bir vizyon projesi olarak Bursa’da hayata geçen GUHEM, kente bilim ve teknoloji ile birlikte kültürel değer de katıyor. Merkez Bursa’yı ziyaret eden önemli isimlerin ilk adreslerinden biri haline geldi. GUHEM, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar gibi isimlerin yanı sıra birçok farklı ülkenin büyükelçilerini ve diplomatik misyon temsilcilerini ağırladı.

13 bin 500 metrekare alanda kurulan GUHEM’de tamamı yerli, uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, Havacılık Eğitim Merkezi, Uzay İnovasyon Laboratuvarı, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı, Matematik, Robotik Kodlama, Uzay, Havacılık Atölyeleri yer alıyor. Günde bine yakın ziyaretçi ağırlayan merkezde bilim iletişimcileri tarafından havacılığın tarihinden roketlere, güneş sisteminden galaksilere kadar önemli bilgiler aktarılıyor. Ayrıca mimarisiyle de dikkat çeken GUHEM, uluslararası jüri kurulu tarafından bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (European Property Awards) "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödül aldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık