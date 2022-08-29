GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu: "Artemis 1 Programı, Ay’da sürekli yerleşimin temellerini atacak"

Artemis 1 Programı ile Ay’da sürekli yerleşim imkanı sunan bir koloninin temellerinin atılacağını dile getiren Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, ana hedefin Mars için yeni teknolojik kabiliyetlerin ve işletme yaklaşımlarının test edilmesi olduğunu söyledi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Carnaval’da yer alan Kennedy Uzay Merkezinde, yeni nesil Artemis 1 isimli mega roketini Ay görevi için fırlatmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Artemis 1’in fırlatılması 29 Ağustos’ta Türkiye saati ile 15.33’te Florida’nın Kennedy Uzay Üssü’nden gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Artemis 1 Programı’na ilişkin merak edilenleri açıkladı.

"Ana hedef Mars"

50 yılı aşkın aranın ardından istikametin Artemis 1 göreviyle tekrar Ay ve sonrasında Mars olduğunu dile getiren GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, görevin hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"2028 yılında sadece gidip dönülen değil, sürekli yerleşim imkanı sunan bir koloninin temellerinin atılması planlanıyor. Özellikle sonraki adım olan Mars için yeni teknolojik kabiliyetlerin ve işletme yaklaşımlarının test edilmesi ana hedef. Bunun dışında Amerika’nın bu alandaki liderliğini tekrar ispatlaması ve uluslararası iş birliğinin pekiştirilmesi gibi hedefler sıralanıyor. Şüphesiz ki yeni nesiller için de örnek teşkil etmesi ve onları bilim eğitimi konusunda cesaretlenmesi hedeflerden bir diğeri."

Artemis 1 görevinin insansız gerçekleşeceğini aktaran Müdür Mirahmetoğlu, bu görevde Ay üzerine iniş planlanmadığını söyledi. 2024 yılı sonrası için planlanan Artemis 2’de Ay yörüngesine gönderilecek astronotların ancak 2025 ve sonrasında Artemis 3 görevi ile Ay yüzeyine inmesinin hedeflendiğini kaydeden Mirahmetoğlu, "NASA’nın en yeni ve en güçlü roketi olan SLS bu görevde kullanılacak. Apollo programında kullanılan Saturn V roketinden yüzde 15 daha kuvvetli olan bu roket, astronotlara ev sahipliği yapacak Orion uzay aracını yaklaşık 450 bin kilometrelik bir yolculuğa çıkaracak. Ay üzerine ise Gateway programı çerçevesinde Ay yörüngesinde başka bir uzay aracı ile kenetlenerek inilmesi planlanıyor. Bu görevde Orion’un uzayda yaklaşık 42 gün kalması bekleniyor" dedi.

Mirahmetoğlu, nihai hedef olan Mars öncesinde, Ay üzerinde daha önceden keşfedilmemiş bölgelerin incelenmesinin amaçlandığını belirtti. Mars’ın güney kutbunda su ve diğer önemli kaynakların bulunmasının insanlığın uzun süreli keşif görevleri için önem arz ettiğini ifade eden Mirahmetoğlu, "Ay üzerinde sürekli bir araştırma istasyonu kurularak insanoğlunun zor şartlarda hayatta kalabilme becerisini teknolojik imkanlarımız ölçüsünde artırmak için de çalışmalar yapılacak. Özellikle gidiş dönüş 3 yıl sürmesi planlanan Mars yolculuklarının hazırlığı ve testleri de Ay görevi sırasında yapılacak" dedi.