GUHEM dünyanın en büyük uzay kongresine katılıyor

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 18-22 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleşecek olan Uluslararası Astronotik Kongresi’ne (IAC) katılıyor.

Dünya önde gelen uzay aktörlerini bünyesinde barındıran IAF’ın bu yıl 73’üncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası Astronotik Kongresi’nde Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM’de yerini alacak. Geçen sene Dubai’de düzenlenen kongrede IAF üyeliğini tescilleyen GUHEM, bu sene Paris’te GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından hazırlanan “GUHEM’in Türkiye Uzay Programı’nın Desteklenmesinde Bir Araç Olarak Kullanılması” isimli makalesi dünyanın en önemli uzay ajanslarına, şirketlerine ve üniversitelerine sunulacak.

Uluslararası Astronotik Kongresi’ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Uzay Ajansı (TUA) çatısı altında katılacaklarını ifade eden GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, kongre ile ilgili şunları aktardı;

“Her yıl farklı bir ülkede ve farklı bir temayla herkesin uzay alanında daha fazla bilgi sahibi olmasını hedefleyen bu organizasyon, 80 farklı ülkeden 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu organizasyon Uluslararası Astronotik Federasyonu tarafından organize ediliyor ve bu çerçevede teknik komitelerle pek çok sempozyum altında etkinlik gerçekleştiriliyor. Biz de bu yıl ‘Space Outreach’ sempozyumunda ‘GUHEM’in Türkiye Uzay Programı’nın Desteklenmesinde Bir Araç Olarak Kullanılması’ isimli makalemizi sunacağız. Ayrıca TUA şemsiyesi altında TUBİTAK Uzay, Türksat, Delta V, Plan-S ve Hello Space gibi ülkemizde uzay alanında değerli çalışmalar yürüten firmalarımızla birlikte standımızla Paris’te yerimizi alacağız. Uzay alanında farkındalık oluşturan çalışmalarımızı Paris’te tüm dünyaya anlatacağız.”

Geçen sene Dubai’de GUHEM olarak katıldıkları ilk kongrede IAC üyeliğini TUA ile birlikte tescillediklerini hatırlatan Halit Mirahmetoğlu, dünyanın en prestijli uzay kongresinin 2025 yılında İstanbul’da gerçekleşebilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi. Mirahmetoğlu, “Paris’teki kongreye TUA bünyesinde ülkemizden de uzay alanında çalışmalarını sürdüren firmalar geniş bir katılım gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde merkezimizde düzenlediğimiz Uluslararası Uzay Kongresi’nde (ISC) 18 farklı ülkeden 100’den fazla çok değerli konuşmacılarımızı ağırlamıştık. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen kongreye ev sahipliği yapmak bizler için çok gurur vericiydi. Şimdiki hedefimiz ise 2025 yılında IAC’nin ülkemizde düzenlenmesi. Dünyanın en önemli uzay kongresini ülkemizde gerçekleştirebilmek için oy gücüne ihtiyacımız vardı. Geçen sene Uzay Ajansımızla birlikte IAF üyeliğe kabul edilerek bu konuda büyük bir adım atmış olduk. TUA bu hedef doğrultusunda çalışmalarına son sürat devam ediyor. Biz de tüm desteğimizle Uzay Ajansımızın yanındayız” dedi.