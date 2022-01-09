GUHEM BASDEC üyesi oldu

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi’nin (BASDEC) üyesi oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından uzay havacılık ve savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesi hedefiyle kurulan BASDEC’in 4. Olağan Genel Kurulu GUHEM’de gerçekleşti. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu da katıldı. Genel kurulda alınan karar ile birlikte GUHEM, BASDEC üyeliğine kabul edildi. Toplantının ardından GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, BASDEC üyelerine GUHEM gezisinde eşlik ederek merkez hakkında bilgiler aktardı.

BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu, “Dünyadaki bir çok bilim merkezini inceledik. GUHEM şu ana kadar bizim gördüğümüz bilim merkezlerinden çok daha iyi konumda. Bizim BASDEC’teki hedefimiz hem kümelenme üyelerimizin gelişimine katkı sağlamak, hem de stratejik sektörlerin önünün açacak projeler geliştirmektir. GUHEM gibi merkezlerimiz uzay ve havacılık sektörlerindeki dönüşümü hızlandırmak adına atılmış çok önemli adımlardır” dedi.

Ülkemizin uzay havacılık ve savunma sanayindeki hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren BASDEC’in üyesi olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, GUHEM’in bu üyelikle beraber vizyonunu daha da genişleteceğini söyledi. GUHEM’in BASDEC’in hedeflerinde önemli bir ayağını oluşturacağına dikkat çeken Halit Mirahmetoğlu, “GUHEM Milli Uzay Programımızda da yer alan uzay farkındalığı ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesi hedefine hizmet etmek için BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen bir proje. BASDEC de aslında bu konunun alt yapısını oluşturmak için çalışmalara imza atıyor. Özellikle uzay farkındalığı noktasında biz geleceğe ümitle bakıyoruz. Artık BASDEC’in bir üyesi olarak GUHEM de bu misyonunu kümelenmenin diğer üyeleri ile birlikte daha güçlü bir şekilde yerine getirecektir” diye konuştu.