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Görmeden kalaylıyor

Bursa’da doğuştan görme engelli olan 55 yaşındaki Yılmaz Erişen, 40 yıldır kalaycılık mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor.

BURSA 07.10.2021, 11:19
Görmeden kalaylıyor

Bursa’da doğuştan görme engelli olan 55 yaşındaki Yılmaz Erişen, 40 yıldır kalaycılık mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor.

Gelişen teknolojiye rağmen mesleğini yaşatmaya çalışan Yılmaz Erişen, Çatalfırın Mahallesi’nde bakır kap ve kacakları kalaylıyor. Yılmaz Erişen, görme engelli olmasına rağmen, işini büyük bir ustalıkla yapıyor.

Erişen, "Ben malzemeleri görmeden kalaylıyorum. Doğuştan görme engelliyim. İlkokulu bitirdiğim gün mesleğe adım attım ve bir daha hiç ayrılmadım. Eskiden okullar tatil olduğu zaman, öğrenciler, çırak lazım mı diye dükkâna geliyorlardı. Şimdi ise hiç kimse gelmiyor. Maalesef çırak yok, yetişmiyor’’ dedi.

Günde 40 ila 70 parça arası malzemeyi kalaylayan Yılmaz Erişen, "Çay ocaklarının, evde bakır eşya kullananların, lokantaların ve kahvaltı restoranlarının malzemelerini kalaylıyoruz. Çaydanlıkları 50 liraya, yumurta tavalarını 20, kahve cezvelerini 15, tencereleri 30 ila 100 liraya, kebapçıların kullandığı tereyağ tavalarını ise 20 liraya kalaylıyoruz’’ dedi.

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