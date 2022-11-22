Görme Engellilerden satrançta bronz madalya

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Satranç Takımı, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Nilüfer Belediyesi GESK, bu defa satrançta başarı getirdi. Nilüfer Belediyesi GESK Satranç Takımı, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda derece elde etti. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun bu yıl ilkini düzenlediği Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’na, Kocaeli ev sahipliği yaptı. 23 kulübün başvurduğu turnuvaya, reyting sıralamasına göre en yüksek puanlı 12 takım kabul edildi. Nilüfer Belediyesi GESK Satranç Takımı da, turnuvaya katılan takımlar arasında yer aldı. Burcu Demirtaş, Oğuzhan Sevim, Muhammet Balcı, Mehmet Kurt, Enes Erden ve Ali Genç’ten oluşan Nilüfer Belediyesi GESK Satranç Takımı, turnuvada Nilüfer’i başarıyla temsil etti. Nilüfer Belediyesi GESK Satranç Takımı, Kayseri GESK ve Çankaya Belediyesi GESK takımlarının ardından, turnuvayı 7 puanla üçüncü sırada tamamladı. Nilüfer Belediyesi GESK Satranç Takımı, turnuvanın sonunda kupa ve madalyalarını aldı.