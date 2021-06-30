Görme engelli öğrenciler Dostum’a misafir oldu

İnegöl Belediyesi’nin İNESMEK bünyesinde düzenlediği görme engelliler bilgisayar kursunda eğitim alan öğrenciler, Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde piknik yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban’da etkinliğe katılarak engelli öğrencilerle bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi’nin İNESMEK organizasyonuyla hayata geçirdiği görme engellilere yönelik bilgisayar kursunda eğitim gören öğrenciler, İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezine misafir oldu. 14 Temmuz’da kursları sona erecek kursiyerler, DOSTUM’da düzenlenen piknik organizasyonunda gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. Engelli öğrencilerle ve aileleriyle sohbet eden Başkan Taban, “Bugün Doğa Sporları ve Turizm Merkezimizdeyiz. Burada görme engelli bireylerimizi ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi İNESMEK’te açmış olduğumuz bir kurs vardı. Burada yaklaşık 368 saat süren bir eğitim süreci başlatmıştık. Tüm yaş gruplarından bireylerin katılabildiği bir programdı. Burada biz belirli imkanlar oluşturarak onların kurslara gelmesini arzu ettik. 14 Temmuz itibariyle kursumuz sona erecek. Tabi özellikle ben öğrencilerimize sormaya çalıştım. Nihayetinde biz burada bir fayda murat etmiştik. Öğrencilerimize katkı sunmak istemiştik. Onların da mutlu olduğunu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Tabi bu tek başına yeterli mi? Değil. Velilerimiz burada, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz burada. Onların da fikir ve kanaatlerini alarak onlar için daha neler yapabiliriz, üzerine daha gelişimini sağlamak için neler yapabileceğimizi değerlendirmiş olacağız. Bugün de burada piknik etkinliği ile bir arada olalım istedik. Ben de onları cesaret ve azimlerinden dolayı kutluyorum. Ailelerine teşekkür ediyorum bizlere güvenerek evlatlarımızı emanet ettikleri için” dedi.