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Gönüllü öğrenciler, leyleklerin yaşam alanlarını temizledi

Yeşim Doğa Kulübü ve Uludağ Elektrik Çevre Timi öncülüğünde başlatılan leyleklerin göç yolları ve yaşam alanlarına yönelik temizlik hareketine, SosyalBen Akademi’den sosyal sorumluluk proje danışmanlığı alan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi gönüllüleri de katıldı.

BURSA 12.04.2022, 11:27
Gönüllü öğrenciler, leyleklerin yaşam alanlarını temizledi

Yeşim Doğa Kulübü ve Uludağ Elektrik Çevre Timi öncülüğünde başlatılan leyleklerin göç yolları ve yaşam alanlarına yönelik temizlik hareketine, SosyalBen Akademi’den sosyal sorumluluk proje danışmanlığı alan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi gönüllüleri de katıldı.

Geçtiğimiz yıl Gölyazı’da başlatılan ve bu yıl daha etkili hale getirilerek “Leyleği Havada Görmek İçin El Ele” sloganıyla Uluabat ve Gölkıyı Mahallesi’ne ulaşan gönüllü temizlik çalışmasının son durağı, Avrupa Leylek Köyü olarak da bilinen Eskikaraağaç oldu. Proje çerçevesinde leyleklerin yuvalarına taşıyabilecekleri tehlikeli materyalleri toplayan gönüllüler arasına Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. Yeşim Grup’un girişimi ile şekillenen, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ve SosyalBen Akademi danışmanlığı ile yoluna devam eden “Önce İnsan: Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” isimli sosyal sorumluluk projesine dahil olan okulların gönüllü öğrencileri, saha çalışması çerçevesinde Eskikaraağaç Köyü’nü ziyaret ederek bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yeşim Doğa Kulübü’nün de destek verdiği temizlik çalışması çerçevesinde ekolojik dengenin korunması için çevre duyarlılığının önemine dikkat çekilirken, leyleklerin hayatlarını tehdit eden misina, balıkçı ağları, plastik poşet, ambalaj, gıda, kumaş ve kağıt atıkları, cam atıklar ile pet şişe gibi plastik atıklar ve sigara izmaritleri toplanarak yine örnek bir çalışmaya imza atıldı. Doğaya verilen tahribata dikkat çekmeyi ve çevre temizliği hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten proje gönüllüleri, söz konusu temizlik hareketinin etki alanını genişleterek devam etmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

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