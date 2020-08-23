banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor

Göl Yazıevi yenilenmiş haliyle konuklarını ağırlıyor

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN YAZAR, ŞAİR, AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACILARIN, RAHAT BİR ORTAMDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMELERİ İÇİN FAALİYETE GEÇİRDİĞİ GÖL YAZIEVİ, BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YENİDEN KONUKLARINI AĞIRLAMAYA BAŞLADI. YENİ DÖNEMİN İLK KONUĞU OLAN YAZAR KEMAL VAROL, SON ROMANINI GÖL YAZIEVİ’NDE TAMAMLADIĞI İÇİN ÇOK MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

BURSA 23.08.2020, 09:37
4
Göl Yazıevi yenilenmiş haliyle konuklarını ağırlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin yazar, şair, akademisyen ve araştırmacıların, rahat bir ortamda çalışmalarını sürdürmeleri için faaliyete geçirdiği Göl Yazıevi, bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden konuklarını ağırlamaya başladı. Yeni dönemin ilk konuğu olan yazar Kemal Varol, son romanını Göl Yazıevi’nde tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2014 yılında hayata geçirdiği Göl Yazıevi, yazar, şair, çevirmen, akademisyen, editör ve araştırmacıları ev ortamında ağırlayarak; çalışmalarını dingin bir atmosferde tamamlamalarına olanak sağlıyor. Yıllardır Alberto Manguel’den, Enis Batur’a, Shida Bazyar’dan Kıbrıslı şair Senem Gökel’e kadar onlarca yazar, şair, çevirmen, editör, akademisyen ve araştırmacıyı ağırlayan Göl Yazıevi, geçen sürede binada oluşan yıpranmalar nedeniyle bir süredir bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapalıydı.

Korona virüs pandemisinin devam ettiği döneme de denk gelen bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Göl Yazıevi, zemininde ve dış cephesinde yapılan onarım çalışmaların ardından yenilenmiş haliyle tekrar konuklarını ağırlamaya başladı. Yeni dönemin ilk konuğu da yazar Kemal Varol oldu.

Son romanının çalışmalarının Gölyazı’nın doğal ve tarihi güzellikleriyle çevrili ortamında sürdüren Kemal Varol, Türkiye’de örnekleri çok az olan, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki iki yazar evinden birinde kalmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yeni romanını bitirecek koşullar aradığını belirten Kemal Varol, “Bazen sessizliği, dinginliği bulacağınız bir yer gerekir size. Bu aşamada Nilüfer Belediyesi’nin Gölyazı’daki Göl Yazıevi’ni gördüm ve başvuru yaptım. Burada çok konforlu bir ortamda yeni romanımı bitirdim. Çok mutluyum. Bana çok rahat bir ortam sunuldu. Evin içinde her şey düşünülmüş. Bir insanın rahatlıkla yaşayabileceği, gereksinim duyabileceği her şeyi önceden planlayarak, düşünerek ve tasarlayarak hazırlamışlardı. Bana da sadece odama çekilip kitabımı bitirmek kaldı” dedi.

Kendisine böyle bir imkân sunduğu için Nilüfer Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e çok teşekkür eden Kemal Varol, “Nilüfer Belediyesi’nin kültüre, sanata ve edebiyata ne kadar çok önem verdiğini bizzat biliyorum. Türkiye’de galiba bu anlamda sanata ve edebiyata ciddi bir destek veren neredeyse tek belediye. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Nilüfer Belediyesi gerek yazıevleri, gerekse müzeler, şehrin çeşitli noktalarına yayılmış kütüphanelerle bizim de bu ülkenin aydınlık geleceğinde inancımızı tazeliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi’nin Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi yeni dönemde konuklarını ağırlamaya devam edecek.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25