Göl Yazıevi yenilenmiş haliyle konuklarını ağırlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin yazar, şair, akademisyen ve araştırmacıların, rahat bir ortamda çalışmalarını sürdürmeleri için faaliyete geçirdiği Göl Yazıevi, bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden konuklarını ağırlamaya başladı. Yeni dönemin ilk konuğu olan yazar Kemal Varol, son romanını Göl Yazıevi’nde tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2014 yılında hayata geçirdiği Göl Yazıevi, yazar, şair, çevirmen, akademisyen, editör ve araştırmacıları ev ortamında ağırlayarak; çalışmalarını dingin bir atmosferde tamamlamalarına olanak sağlıyor. Yıllardır Alberto Manguel’den, Enis Batur’a, Shida Bazyar’dan Kıbrıslı şair Senem Gökel’e kadar onlarca yazar, şair, çevirmen, editör, akademisyen ve araştırmacıyı ağırlayan Göl Yazıevi, geçen sürede binada oluşan yıpranmalar nedeniyle bir süredir bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapalıydı.

Korona virüs pandemisinin devam ettiği döneme de denk gelen bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Göl Yazıevi, zemininde ve dış cephesinde yapılan onarım çalışmaların ardından yenilenmiş haliyle tekrar konuklarını ağırlamaya başladı. Yeni dönemin ilk konuğu da yazar Kemal Varol oldu.

Son romanının çalışmalarının Gölyazı’nın doğal ve tarihi güzellikleriyle çevrili ortamında sürdüren Kemal Varol, Türkiye’de örnekleri çok az olan, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki iki yazar evinden birinde kalmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yeni romanını bitirecek koşullar aradığını belirten Kemal Varol, “Bazen sessizliği, dinginliği bulacağınız bir yer gerekir size. Bu aşamada Nilüfer Belediyesi’nin Gölyazı’daki Göl Yazıevi’ni gördüm ve başvuru yaptım. Burada çok konforlu bir ortamda yeni romanımı bitirdim. Çok mutluyum. Bana çok rahat bir ortam sunuldu. Evin içinde her şey düşünülmüş. Bir insanın rahatlıkla yaşayabileceği, gereksinim duyabileceği her şeyi önceden planlayarak, düşünerek ve tasarlayarak hazırlamışlardı. Bana da sadece odama çekilip kitabımı bitirmek kaldı” dedi.

Kendisine böyle bir imkân sunduğu için Nilüfer Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e çok teşekkür eden Kemal Varol, “Nilüfer Belediyesi’nin kültüre, sanata ve edebiyata ne kadar çok önem verdiğini bizzat biliyorum. Türkiye’de galiba bu anlamda sanata ve edebiyata ciddi bir destek veren neredeyse tek belediye. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Nilüfer Belediyesi gerek yazıevleri, gerekse müzeler, şehrin çeşitli noktalarına yayılmış kütüphanelerle bizim de bu ülkenin aydınlık geleceğinde inancımızı tazeliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi’nin Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi yeni dönemde konuklarını ağırlamaya devam edecek.