banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze
Gram altın fiyatında yıl sonu tahmini 525 lira
Gram altın fiyatında yıl sonu tahmini 525 lira
İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim töreni...
İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim töreni...
Kilosu 800 lira...
Kilosu 800 lira...

Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi kapılarını açıyor

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO), BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) İŞ BİRLİĞİNDE 200 MİLYON LİRALIK BÜTÇEYLE YAPIMI TAMAMLANAN GUHEM KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇIYOR.

BURSA 29.10.2020, 12:40
1
Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi kapılarını açıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 30 Ekim 2020 Cuma günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla kapılarını açıyor. 13 bin 500 metrekare alanda kurulan tamamı yerli, uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer aldığı GUHEM’in ilk katında modern uçuş simülatörleri bulunuyor. "Uzay Katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunuyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun 2013 yılında hayata geçirdiği Gökmen Projesi’nin bir ayağı olan GUHEM, çocukların ve gençlerin uzay ve havacılık alanında farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Mimarisiyle dikkati çeken, uluslararası jüri kurulu tarafından bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (European Property Awards 2019) "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödül alan merkez Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise en iyi 5 merkezinden biri olacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM’in 2013’te göreve geldiklerinde ortaya koydukları Gökmen Projesi kapsamında kurgulandığını söyledi. ’Merkez Avrupa’daki en iyi, dünyadaki ise ilk 5 merkezden birisi olma özelliğine sahip’ diyen Başkan Burkay, "Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz GUHEM’de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor. Özellikle farklı içerikleriyle değişik yaş gruplarının hem farkındalıklarını artıracak hem de uzay ve havacılık konularında eğitimler verilecek. GUHEM, aynı zamanda Bursa’nın kent kimliğine katkı koyacak bir mimariye sahip. Türkiye’nin geleceğini şekillendiren en önemli yer olan GUHEM’in hayata geçmesinde bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Büyükşehir Belediyesi’ne ve TÜBİTAK’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3