banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Piyasaların yönü...
Piyasaların yönü...
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Gökdere, Bursa’ya değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönem kente kazandırmayı planladığı 1,5 milyon metrekare düzenlenmiş yeşil alanlar arasında yer alan Gökdere Millet Bahçesi’nin ihalesi 26 Mart’ta yapılacak.

BURSA 16.03.2021, 09:50
1
Gökdere, Bursa’ya değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönem kente kazandırmayı planladığı 1,5 milyon metrekare düzenlenmiş yeşil alanlar arasında yer alan Gökdere Millet Bahçesi’nin ihalesi 26 Mart’ta yapılacak.

Bursa’yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente değer katacak Gökdere Millet Bahçesi projesi TOKİ işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin sınırını belirleyen Gökdere’nin her iki yakasını kaplayan yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projenin sadece 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatılar, kalan alanda ise rekreasyon alanları bulunacak. TOKİ tarafından ihalesi 26 Mart’ta yapılacak Gökdere Millet Bahçesi’nde 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkurunun, 2 bin metre koşu yolunun ve 4 bin metre gezinti yolunun olacağı projede, 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede bin 25 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak.

Yeniden ’Yeşil Bursa’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı sanayileşme, göç ve kontrolsüz yapılaşma yüzünden yeşil kimliğinden uzaklaşan Bursa’yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Gerek altyapının güçlendirilmesi, gerekse çevre kirliliğine yol açan unsurların ortadan kaldırılması noktasında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Tüm bunların yanında Bursa’mıza nitelikli düzenlenmiş yeşil alanlar kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. Vakıf Kent Parkımız buna güzel bir örnek. Yıllardır konuşulan ancak bugüne kadar somut bir adım atılamayan Gökdere Millet Bahçesi’nin de projelerini hatırladık. TOKİ tarafından ihalesi yapılacak ve kısa zamanda çalışmalar başlayacak. Gökdere Millet Bahçesi, yapılaşmanın yoğun olduğu Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimize büyük değer katacak” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20