Glutensiz Pedallar, Bursa’da

Çölyak hastalığına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli’nden başlayan ‘Glutensiz Pedallar’ etkinliğine katılan bisikletliler Bursa’ya ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen etkinlikte, ihtiyaç sahibi hastalara glütensiz ürünlerden oluşan hediye kolileri dağıtıldı.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları (KOBİDOS) ve Kocaeli, Bursa ve Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği işbirliğinde düzenlenen 2. Glutensiz Yaşam Turu’nda 12 bisikletçi 264 kilometre boyunca pedal çevirecek. Tura Kocaeli Kent Meydanı’ndan başlayan bisikletçiler Bursa’ya ulaştı.

Bursa ve Balıkesir olmak üzere iki rotadan oluşacak yolculukta yola çıkan kafile turu Balıkesir’de tamamlayacak. Etkinlik çerçevesinde Bursa’daki ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına da içinde glutensiz ürünlerin olduğu koliler hediye edildi.