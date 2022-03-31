Girityalılar yaşlılarını ağırladı

Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür Ve Dayanışma Derneği mübadelenin 99’uncu yılını kutlamak, yaşlılar haftasında atalarının emaneti olan ikinci ve üçüncü kuşak mübadillerle bir araya gelerek kendilerine ikramlarda bulunup anılarını yenilediler.

Giritya Dernek Başkanı Zehra Nur Biricik’in önderliğinde dernek binasında yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşayan Girityalılar, tarhana çorbası ve Girit usulü erişte ikramında bulundular. Toplantıda mübadele yollarında hayatlarını kaybedenler anılarak, kendileriyle derin sohbetlere daldılar.

Toplantıda söz alan Dernek Başkanı Biricik, “Derneğimizde her yıl olduğu gibi Girit ve Yanya’ya ait büyüklerimizi ağırladık. Bu sebeple Mübadelenin 99’uncu yılını kutlamak, "Yaşlılar Haftasında" bir araya gelerek kendilerine ahde vefa örneği gösterdik. Ne yazık ki birinci kuşak mübadillerimiz kalmadı. İkinci ve üçüncü kuşak mübadillerimizden de hayatta kalanlar gitgide azalıyor. Birçoğu malum hastalık yüzünden evden çıkamıyor. Bizlerde şuan hayatta olan mübadil büyüklerimle bir araya gelerek kendilerinin gönüllerini almaya çalışıyoruz" dedi.